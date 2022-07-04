الديمقراطي يلوّح باللجوء إلى الثلث المعطل في البرلمان

لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، باستخدام الثلث المعطل داخل مجلس النواب، فيما حدد الملفات البارزة التي يتم بحثها مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

وقال النائب عن كتلة الحزب چياي تيمور في تصريح ، إن “على الاحزاب الكردية التفاهم وترشيح شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية”، مبينا أن المفاوضات والمشاورات جارية لحسم الموضوع”.

وأضاف، أن “اعادة سيناريو 2018 واردة جدا خاصة بعد انسحاب الكتلة الصدرية”، مشيرا الى أن “فرص مرشحنا لرئاسة الجمهورية لم تعد كالسابق بعد انسحاب الكتلة الصدرية”.

وأكد أنه “ريبر احمد هو مرشحنا الوحيد ومتمسكون به، وممكن الدخول الى البرلمان بمرشحين”، لافتا الى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يمكن أن يلجأ للثلث المعطل اذا رأى أن المعادلات غير صالحة”.

وتابع، أنه “تفاهماتنا مع الكتل الاخرى وخاصة الاطار التنسيقي تتضمن جملة من الملفات هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات السيادية والمشاكل العالقة بين المركز والاقليم ومنها تطبيق المادة 140 من الدستور ومخصصات وحقوق قوات البيشمركة وكذلك قانون النفط والغاز”.