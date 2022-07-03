مسرور بارزاني ونائب القائد العام للتحالف يبحثان مستجدات الحرب على الإرهاب وأوضاع العراق وسوريا

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الحرب على الإرهاب، إلى جانب مناقشة تطورات الوضع في العراق وسوريا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في سبيل التصدي للتهديدات الإرهابية وإحلال الاستقرار في العراق.

كذلك تناول اللقاء الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، فضلاً عن أهمية استمرار الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقوات البيشمركة.