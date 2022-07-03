حكومة إقليم كوردستان تؤكد حرصها على إنجاح مهمة الفريق الأممي للتحقيق بجرائم داعش

جددت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، حرصها على إنجاح عمل الفريق الأممي للتحقيق في جرائم تنظيم داعش، مؤكدة استمرار التنسيق لبناء قدرات القضاة والمحققين وفتح المقابر الجماعية.

منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، بحث مع المستشار الخاص للأمين العام للامم المتحدة ورئيس الفريق الأممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد)، كريستيان ريتسجير، آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين في الفترة الماضية والعمل الذي تحقق.

وقال زيباري في بيان، إن «حكومة الإقليم تعمل على إنجاح مهمة الفريق الأممي لتحقيق العدالة ومحاكمة الجناة على جرائمهم وتعويض ذويهم، وتطرقنا في اجتماعنا اليوم إلى ما تم إنجازه في مسألة التعاون والتنسيق مع الفريق الأممي في الفترة السابقة والجهود التي بذلت لدعم الأساس القانوني لمحاسبة إرهابيي داعش عن ارتكاب الجرائم التي تعتبر دولية بموجب القانون الدولي وهي الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

وأشار إلى المشاريع المشتركة بين ‹يونيتاد› وحكومة الإقليم «والتنسيق المستمر بيننا في العديد من المواضيع منها بناء قدرات القضاة والمحققين، الرقمنة، حماية الشهود، فتح المقابر الجماعية واعادة الرفاة، ومقابلات المحتجزين والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية تبادل المعلومات بين حكومة الإقليم واليونيتاد».

وسلّط ممثل حكومة الإقليم لدى ‹يونيتاد› واللجنة التنسيقية الوطنية للتنسيق مع يونيتاد (NCC)، الضوء على الإطار التشريعي المحلي الذي يمكن اعتماده لمحاكمة مجرمي داعش.

وأوضح زبياري، أن «الجرائم الدولية الأساسية الثلاث بموجب القانون الدولي (الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية)، بالإضافة إلى تعليق عقوبة الإعدام في التشريعات المحلية لإقليم كوردستان مثبتة في ولاية عمل فريق اليونيتاد».

وتابع «ومع ذلك التفسيرات القانونية التي تم القيام بها حتى الآن، لا تتوافق مع الإطار القانوني المحلي ،ولكن حكومة إقليم كوردستان أعدت مشروع قانون إنشاء محكمة مختصة يعالج الجرائم الأساسية التي ارتكبها ارهابيو داعش، ولأن عقوبة الإعدام تم حظرها في الإقليم، يمكن دعم هذا المشروع والاعتماد عليه في الملاحقات القضائية لمجرمي داعش».

من جانبه، أثنى المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة كريستيان ريتسجير، على المشاركة الفاعلة لمؤسسات حكومة إقليم كوردستان في مساعدة ‹يونيتاد› على جمع ومعالجة أجزاء كبيرة من الأدلة الضرورية لمحاكمة معتقلي داعش لارتكابهم جرائم أساسية بموجب القانون الدولي.

وبين أن مهمة فريق التحقيق تعتمد على مثل هذه المشاركة الشاملة والمتسقة، مؤكدا على التزامهم بالشراكة والتعاون المشترك.