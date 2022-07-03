العاصمة أربيل تتخذ إجراءات بخصوص البنزين وذبح أضاحي العيد

أعلن محافظ العاصمة أربيل، اوميد خوشناو، اليوم الاحد، عن اتخاذ إجراءات تخص ذبح الاضاحي، مؤكدا توجيه إيعاز للمطاعم والفنادق لاستقبال السياح القادمين من مناطق وسط وجنوب العراق خلال ايام عيد الاضحى.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، “ان الفرق المعنية ستقوم بالتجول في الاسواق لمنع عمليات الاحتكار او زيادة اسعار المواد خلال ايام العيد”.

واضاف “قررت المحافظة منع الذبح العشوائي في المنازل خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تأتي هذه الاجراءات لحماية المواطنين من مرض الحمى النزفية المنتشرة في الفترة الاخيرة، ويستطيع المواطنون ذبح الاضحية في المسلخ، الذي سيكون في خدمتهم لمدة 14 ساعة يومياً”.

وأوضح أنه “تم الايعاز الى المطاعم والفنادق لتكون في استقبال السائحين، كما تم الايعاز الى نقاط التفتيش لتقديم كل التسهيلات للسياح القادمين من مناطق وسط وجنوب البلاد”، متوقعا “وصول أعداد كبيرة من السياح”.

وبشأن الحملة الوطنية للاستيلاء على الأسلحة غير المرخصة، قال محافظ العاصمة: “أن الحملة مستمرة لغاية الآن، وستبقى مستمرة من أجل حماية المواطنين وتجنب المجتمع من التعرض لكوارث القتل مثلما حصل في الفترة السابقة، وباستطاعة المواطن تسليم الاسلحة الغير المرخصة الى اقرب مركز شرطة”.

وبالنسبة لاسعار وجودة مادة البنزين، اشار خوشناو الى انه “بعد ورود شكوى تتعلق بالبنزين المدعوم بسعر 800 دينار، تم تغيير مصدر البنزين، واصبح الان اكثر جودة من السابق”.