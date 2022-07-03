الإعلان عن 243 مشروع خدمي في دهوك

دأبت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان منذ انطلاقها على إيصال المشاريع الخدمية المهمة إلى جميع المحافظات والمناطق، وفي هذا الإطار، تم اليوم الأحد الإعلان عن 243 مشروعا جديداً في محافظة دهوك.

بالصدد، قال محافظ دهوك د. علي تتر في مؤتمر صحفي: «نبشر أهالي محافظة دهوك بأن حكومة إقليم كوردستان صادقت على 243 مشروعاً خدميا إضافياً، وسيتم تنفيذها قريباً».

وأضاف «هذه المشاريع تشمل قطاعات الطرق والجسور وتعبيد الشوارع والمياه والصحة والتعليم، والتي يحتاجها الناس بشدة، لذلك سيتم العمل عليها في أسرع وقت ممكن».

وأشار إلى أنه «مع هذه الدفعة الجديدة من المشاريع، وإلى جانب مشاريع أخرى، سيصبح مجموع المشاريع التي ستنفذ في دهوك 390 مشروعاً تم الإعلان عنها».

وقال: «هذه المشاريع ستوزع على كل الأقضية حسب الحاجة، ونحن سنزور الأقضية والنواحي لمعرفة ما تحتاجه كل منطقة، وبهذه الطريقة سنخدم أعزاءنا المواطنين بأفضل طريقة».