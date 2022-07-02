الديمقراطي الكردستاني: مرشحنا لرئاسة الجمهورية هو الأوفر حظا

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت، ان مرشحه لرئاسة الجمهورية الاوفر حظا بالفوز.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، شيروان الدوبرداني، إن “الحزب متمسك حتى الآن بمرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، والاتحاد الوطني أيضا متمسك بمرشحه برهم صالح، وقد بدأت المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء”.

وأضاف، أن “الأوفر حظاً هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع استمرار المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني للذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد، لأن ما أكد عليه زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني هو أن يكون للمكون الكردي مرشح واحد، ولسنا طامعين بالمناصب في بغداد ولكن هذا استحقاق انتخابي للمكون الكردي”.

وبين أن “هناك ثلاثة مبادئ يؤكد عليها بارزاني هي الشراكة والتوافق والتوازن وأن نذهب إلى تشكيل الحكومة وفق هذه المبادئ، وجميع الكتل السياسية من الإطار والعزم والسيادة متمسكون بها من خلال بياناتهم المشتركة، وسنذهب مع الوفد الكردي والحزب الديمقراطي إلى بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في هذه الدورة”.

وأوضح أن “الاتفاقيات المكتوبة والضامنة لجميع الأطراف سيلتزم بها أعضاء مجلس النواب التي ستعلن بعد أيام من قبل الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، إضافة إلى الإطار التنسيقي الذي أصبح الكتلة الأكبر بعد انسحاب التيار الصدري”