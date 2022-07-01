إحصاء كوردستان: زواج القاصرات يتواصل وتكشف أهم أسباب زيادة نسب الطلاق

أعلنت هيئة الإحصاء التابعة لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، زيادة نسب زواج الفتيات تحت السن القانوني، عازية السبب الرئيسي وراء حالات الطلاق إلى التدخل الأسري.

وأجرت الهيئة العليا للإحصاء في حكومة إقليم كوردستان، دراسة استقصائية، “حول زواج المرأة وأسباب الطلاق والعديد من المواضيع الاجتماعية الأخرى”.

وبحسب الدراسة، فإن “السبب الرئيسي للطلاق بين الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فأكثر هو التدخل الأسري ، يليه عدم التوافق الاجتماعي وانعدام الثقة ، بالإضافة إلى الإدمان والكحول والعنف الأسري”.

وأظهر الإحصاء “اسباباً أخرى لحالات الطلاق منها: العنف الزوجي، لجوء الأزواج للتعدد، الطلاق التعسفي، إضافة إلى الوضع المعيشي وفقدان الثقة بين الزوجين”.