عضو في الديمقراطي: مرشح رئاسي توافقي قريباً واجتماع كردي خلال يومين

كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، عن قرب الاتفاق على “مرشح توافقي” لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الفيلي في تصريح صحفي متلفز مساء اليوم :”خلال الأيام القليلة المقبلة ممكن ان توصل مع الاتحاد الوطني الكردستاني الى مرشح توافقي ولكن المفاوضات مستمرة”.

وأوضح “المرشح التوافقي نقصد به بان يتخلي الاتحاد الوطني عن ترشيح برهم صالح لولاية رئاسة ثانية بالمقابل ان يقدم الديمقراطي تنازلاً من أجل التوصل الى مرشح لشخصية مقبولة بالمحيط الاقليمي والمجتمع الدولي”.

وتابع الفيلي “ممكن خلال الاسبوع المقبل التوصل الى توافق بشأن ملف رئاسة الجمهورية” مؤكداً ان “حسم المنصب يجب ان يخضع لمبدأي التوافق والاستحقاق الانتخابي”.

وكشف عن “اجتماع موسع في رئاسة اقليم كردستان خلال اليومين المقبلين وبحضور ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت وكل القوى الكردستانية بشأن ملف الانتخابات بالاقليم وممكن طرح ملف رئاسة الجمهورية للمناقشة”.