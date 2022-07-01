البيشمركة تنفي الإعلان عن النتائج النهائية بشأن الهجوم على حقول الغاز في السليمانية

نفت وزارة البيشمركة، اليوم الجمعة، إعلان النتائج النهائية لحادث الهجوم الصاروخي على الحقول النفط والغاز في السليمانية.

وقال مصدر في وزارة البيشمركة، إن “هناك لجنتين للتحقيق شكلتا من قبل الحكومة الاتحادية والاخرى من حكومة الاقليم وهناك تنسيق تام بين اللجنتين حول هذا الموضوع”، لافتا الى أنه “حتى الان لم تتوصل اللجنتان الى نتيجة نهائية ولم تعلنا أي شيء رسمي حول نتائج تحقيقاتهما بشأن الهجمات على حقل (كورمور) الغازي في ناحية قادر كرم التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية”.

وأكد أن “كل ما اعلن عنه من قبل الوسائل الاعلامية غير دقيق”.