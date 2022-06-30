الرئيس بارزاني: يتعين على الحكومة العراقية إحترام حقوق شعب كوردستان

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، إنه يتعين على الحكومة الاتحادية إحترام حقوق شعب كوردستان.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، ان الزعيم الكوردي التقى السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

ووفقا للبيان فإنه ناقش اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل ديفيد هانت، آخر المتغيرات والتطورات في الوضع السياسي العراقي، ومعوقات العملية السياسية في العراق، وخطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وشدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة التزام الأطراف السياسية العراقية بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

وفي جانب آخر من اللقاء أشار الزعيم الكوردي إلى أنه يتعين على الحكومة العراقية إحترام حقوق شعب كوردستان والمستحقات المالية للإقليم، وان تحترم كل الأطراف الدستور وكيان إقليم كوردستان.