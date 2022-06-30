مسرور بارزاني يوجه بإغلاق محال بيع الأسلحة ويدعو مواطني كوردستان لأمر

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني اليوم الخميس، 30 حزيران 2022، وزارة الداخلية بإغلاق محال بيع وشراء الأسلحة، داعيا في الوقت نفسه مواطني الإقليم، لتسليم الأسلحة غير المرخصة.

وتأتي رسالة رئيس حكومة إقليم كوردستان، بعد حادثة مقتل الأستاذين في جامعة صلاح الدين بالعاصمة أربيل.

وقال مسرور بارزاني في رسالة، ” طلبت اليوم من وزارة الداخلية إغلاق جميع مواقع بيع الأسلحة ومصادرة أي أسلحة غير مرخصة حتى لا تشكل بعد الآن تهديدا لحياة السكان”.

وأضاف “نحن لن نضحي بأمن شعبنا وبلدنا من أجل الأشرار والمهربين والانتهازيين”، داعيا في الوقت نفسه مواطني الإقليم، إلى تسليم الأسلحة غير المرخصة إلى الحكومة والمشاركة في عملية تطهير كوردستان من تلك الأسلحة.

واكد مسرور بارزاني، إنه “بعدها سيتم تنظيم مسألة التعامل بالأسلحة وفق القانون”، داعيا محاكم إقليم كوردستان إلى عدم تجاهل وإهمال تنفيذ القانون، قائلا “أُطمئنهم بأننا سندعهم ونتعاون معهم”.

واكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد قد أكد في وقت سابق، أن السلطات الأمنية ستنظم عملية بيع وشراء الأسلحة، وأن منح رخص حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم سيكون إلكترونيا.