أربيل ولندن تؤكدان على حل ملف النفط والغاز بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية بموجب الدستور

مسرور بارزاني استقبل السفير البريطاني لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 30 يونيو/ حزيران 2022، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان ديفيد هانت، جرى التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأكد الجانبان على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص فيما يتعلق بملف النفط والغاز وبموجب الدستور.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده بأن إقليم كوردستان قد أوفى بالتزاماته في إطار الدستور، وقال إن الحكومة الاتحادية يجب أن تحترم الحقوق الدستورية للإقليم وأن تتعامل مع إقليم كوردستان ككيان اتحادي.

كما أكد رئيس الحكومة على أن إقليم كوردستان مستعد دائماً للحوار والتوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان، ويصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.