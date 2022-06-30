يونيو 30, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شرطة أربيل توضح بشأن مقتل رجل وزوجته: القاتل شقيق الزوجة

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فى :أخبار عــامة
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شرطة أربيل توضح بشأن مقتل رجل وزوجته: القاتل شقيق الزوجة

أصدرت مديرية شرطة العاصمة أربيل، الخميس، توضيحاً بشأن مقتل رجل وزوجته في حي صلاح الدين – شارع سورجي بالمحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “تم تبليغ الشرطة بوجود حادثة قتل لشخصين في حي صلاح الدين – شارع سورجى بمدينة أربيل، وبعد وصول قوات مديرية شرطة محافظة أربيل إلى مكان الحادث وجدت مقتل زوجين (زكريا روستم جبرائيل) وزوجته (سمية)”.

مضيفة أنه “بعد التحقيق تبين أن القاتل المتهم هو شقيق الزوجة (سمية)، وسبب القتل يعود إلى مشكلة عائلية”.

وقُتل رجل شاب وزوجته صباح اليوم الخميس في العاصمة أربيل بعد اطلاق النار عليهما من قبل شقيق الزوجة.

لا يتوفر وصف.

وذكر احد اقرباء الزوج المقتول لمراسل (باسنيوز) من أمام المنزل الذي وقع فيه الحادث أن شقيق (سمية) أقدم على قتل شقيقته وزوجها اثر نزاع عائلي يعود للعام الماضي.

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