كردستان تعلن التوصل لمستهدفي حقل كورمور بالصواريخ

اعلن نائب رئيس وزراء اقليم قوباد طالباني، الاربعاء، التوصل إلى هوية الجهات التي قصفت حقل كورمور الغازي في جمجمال، فيما أكد ان الحقل لم يتوقف عن إنتاج الغاز المستخدم للاغراض المنزلية في الحقل.

وقال طالباني خلال اجتماع مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان: اننا ” نمتلك معلومات كافية عن الجهات التي تقف خلف قصف حقل كوركور النفطي”، مبينا ان ” تحقيقات مفصلة تجري لاتخاذ الاجراءات بحقهم”.

وأوضح طالباني انه” وفقاً لبيان حكومة الاقليم أن القصف استهدف مشروع توسيع حقل كورمور وليس القطاع المنتج للغاز السائل المستخدم للاغراض المنزلية”.