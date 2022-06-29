تفاصيل تنفيذ جريمة قتل الاستاذين في جامعة صلاح الدين

الدكتور كاوان اسماعيل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين، أصيب بخمس رصاصات على يد طالب جامعي، تم نقله الى مستشفى “ايميرجنسي” (الطوارئ) بأربيل، لكنه فقد حياته اثر جروحه البليغة.

عزت اسماعيل، شقيق الدكتور كاوان اسماعيل، قال لشبكة روودا الإعلامية: “ليست لدينا مشكلة مع أي أحد، نطالب بسيادة القانون، جامعة صلاح الدين والرئاسة والاساتذة اصحاب القضية، نأمل ان يجري التحقيق عن سبب الحادث”.

دخل القاتل الحرم الجامعي عبر السياج الخلفي لكلية القانون، وبعد إطلاقه النار على كاوان اسماعيل، هرب من نفس المكان وذهب الى “القرية الجامعية” وهو حي سكني مخصص للاساتذة الجامعيين ويقع على مقربة من كلية القانون، ليقتل الدكتور إدريس حمه خان هناك.

واطلق الجاني الرصاص على عميد كلية القانون كاوان اسماعيل في مكتبه، وبعدها قام بقتل الاستاذ ادريس حمة خان على سطح منزل جيرانه خلال محاولة الاستاذ النجاة من الجاني.

قاتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين والدكتور ادريس حمة خان الاستاذ بكلية الهندسة بنفس الجامعة، يدعى “آلااس مهدي” وكان قبل اربع سنوات طالب بالمرحلة الأولى في كلية القانون في جامعة سوران.

الحادث ناتج عن مشكلة تعود لقبل ثلاث سنوات، حيث اختلف الطالب مع استاذة تدعى “نشتيمان عثمان” وهي زوجة الاستاذ ادريس المقتول، وحسب المسؤولين بجامعة سوران، نشأ الخلاف بسبب قيام الجاني بالغش ورسوبه في مادة الاستاذة نشتيمان، وهو قام بتهديدها ومسؤولي الجامعة عدة مرات. بعد فصله من جامعة سوران حاول القاتل الانتقال الى جامعة صلاح الدين، لكن الجامعة رفضت قبوله بسبب ذكر كلمة “مشاغب” في ملفّه، ليقوم مجلس وزارة التعليم العالي بإصدار قرار إعادته الى جامعة سوران، لكن هذا القرار لم ينفّذ ايضاً.

آرام محمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد انه “تم حلّ المشكلة، في 29 اذار الماضي وصلت القضية الى مجلس الوزارة واتُخذ القرار بناء على طلب جامعتي صلاح الدين وسوران.. المشكلة تجسدت بأن الطالب نقل من جامعة سوران، ونحن في مجلس الوزارة قررنا اعادته الى جامعته والى المرحلة التي توقف فيها، لكن يبدو انه لم يقبل بذلك وحدثت هذه الكارثة”.

توجه مراسل شبكة رووداو الإعلامية الى منزل القاتل، وقبل البدء بأي كلام قال شقيق الجاني: “ليسود القانون” مع نفيه لقيام شقيقه بالغش في الجامعة.

قاسم مهدي، شقيق القاتل، قال لرووداو: “ليته قتلني بسلاحه، او قتل اشقائي المهندسين والمحاميين، ولم يقتل الاساتذة المحترمين.. بعد حدوث المشكلة يعاني شقيقي من الاكتئاب، هو مريض وتوجد فحوصات ووثائق طبية تثبت مرضه”.

وخلال الحادثة، أصيب أحد حراس كلية القانون، عادل عزيز، بطلق ناري وهو الآن في مستشفى ايميرجنسي، وحالته الصحية مستقرة.