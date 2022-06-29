يونيو 29, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

ائتلاف المالكي ينصح “برهم صالح” بالانسحاب من المنافسة على رئاسة الجمهورية!

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
5 مشاهدات

ائتلاف المالكي ينصح “برهم صالح” بالانسحاب من المنافسة على رئاسة الجمهورية!

وجه النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الأربعاء , نصيحة الى رئيس الجمهورية برهم صالح بالانسحاب من المنافسة على منصب رئيس الجمهورية, مؤكدا ان تغريدة السيد مقتدى الصدر لم تشكل احراجا للاطار التنسقي وانما ستكون محط نقاش ودراسة.

وقال الحمامي, “اننا لا ننكر ابدا ان تغريدة السيد مقتدى الصدر ضد برهم صالح اثارت الأوساط السياسية خاصة الكردية وقد سببت احراجا للاتحاد الوطني الكردستاني في قضية تمسكه بصالح كمرشح وحيد لمنصب رئاسة الجمهورية”.

واضاف ان “تغريدة السيد الصدر لم تشكل احراجا للاطار التنسقي وانما ستكون محط نقاش ودراسة خاصة وان الاطار التنسيقي قد تعهد للكتلة الصدرية بعدم اتخاذ قرارات تزعج الكتلة الصدرية”.

ونصح الحمامي رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”الانسحاب من المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بعد اعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشكل علني رفض تجديد الولاية لصالح رئيسا للجمهورية لانه رفض المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi