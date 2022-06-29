ائتلاف المالكي ينصح “برهم صالح” بالانسحاب من المنافسة على رئاسة الجمهورية!

وجه النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الأربعاء , نصيحة الى رئيس الجمهورية برهم صالح بالانسحاب من المنافسة على منصب رئيس الجمهورية, مؤكدا ان تغريدة السيد مقتدى الصدر لم تشكل احراجا للاطار التنسقي وانما ستكون محط نقاش ودراسة.

وقال الحمامي, “اننا لا ننكر ابدا ان تغريدة السيد مقتدى الصدر ضد برهم صالح اثارت الأوساط السياسية خاصة الكردية وقد سببت احراجا للاتحاد الوطني الكردستاني في قضية تمسكه بصالح كمرشح وحيد لمنصب رئاسة الجمهورية”.

واضاف ان “تغريدة السيد الصدر لم تشكل احراجا للاطار التنسقي وانما ستكون محط نقاش ودراسة خاصة وان الاطار التنسيقي قد تعهد للكتلة الصدرية بعدم اتخاذ قرارات تزعج الكتلة الصدرية”.

ونصح الحمامي رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”الانسحاب من المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بعد اعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشكل علني رفض تجديد الولاية لصالح رئيسا للجمهورية لانه رفض المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” .