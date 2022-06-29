“شريك قوي”.. أمريكا: نعمل على تطوير الاقتصاد في العراق وإقليم كوردستان

كشفت السفيرة الامريكية ألينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، ان بلادها تعد شريكاً “قوياً” للعراق ، فيما بينت أن الوجود الأمريكي في العراق يعمل على تطوير الاقتصاد والقطاع الخاص في جميع انحاء البلاد من بينها إقليم كوردستان.

وقالت السفيرة الامريكية ألينا رومانوسكي في مؤتمر “الوصول إلى التمويل” الذي عقد في بغداد بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف إن “الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكاً قوياً بالنسبة للعراق ونساعد على تنمية وازدهار العراق اقتصادياً”، مبينة ان “تطوير القطاع الخاص العراقي أمر بغاية الأهمية بالنسبة لنا ونحاول توفير فرص استثمارية للشركات”.

واضافت أن “عقد هذا المؤتمر جاء للوصول الى التمويل وكذلك الوصول الى القطاع الخاص والشركات وفتح باب الاستثمار”.

وتابعت السفيرة الامريكية “نحن في العراق للعمل على تطوير الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص في كل انحاء العراق وكذلك فيمن بينها إقليم كوردستان، وجهودنا مشتركة مع الجانب العراقي للعمل بشكل خاص على توفير التمويل وتحقيق الازدهار في العراق”.

وشددت رومانوسكي على “ضرورة تمويل المشاريع الناشئة والصغيرة التي تعد شرياناً حياتياً اساسيا”، لافتة الى أن “عقد هذا المؤتمر جاء لمواجهة هذه التحديات”.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، اليوم الأربعاء، إنه أنقذ الإقتصاد العراقي من الانهيار في العام 2014، فيما ذكرت الولايات المتحدة أنها ساهمت بـ 40 مليون دولار كمساعدات للعراق لتطوير الاقتصاد العراقي.