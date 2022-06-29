العراق رابع أكبر إحتياطي نفط في العالم

أعلنت منظمة أوبك، يوم الأربعاء، امتلاك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، فيما أشارت إلى أن هذه الاحتياطيات لا تشمل الصخور الزيتية.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي في حزيران، أن “احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم بلغت 1.545.071 ترليون برميل في نهاية عام 2021 “، مبينة أن “حصة أوبك من هذه الاحتياطيات بلغت 1.241.819 ترليون برميل”.

وأضافت أن “العراق جاء بالمرتبة الرابعة عالميا في أكبر احتياطي مؤكد في العالم وبواقع 145.019 مليار برميل بعد كل من فنزويلا التي جاءت أولا وبواقع 303.468 مليارات برميل، فيما جاءت ثانيا السعودية وبواقع 267.192 مليار برميل، وجاءت إيران ثالثا بواقع 208.600 مليارات برميل”.

وأشارت المنظمة، إلى أن “دول الشرق الأوسط تمتلك أكبر احتياطي بالعالم وبواقع 869.612 مليار برميل بفضل احتياطيات كل من السعودية وايران والعراق والكويت والإمارات، فيما جاءت أمريكا اللاتينية ثانيا وبواقع 329.481 مليار برميل بفضل احتياطيات فنزويلا، فيما جاءت إفريقيا ثالثا وبواقع 120.210 مليار برميل وبفضل ليبيا ونيجيريا”.