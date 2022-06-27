كوردستان.. الانتخابات البرلمانية على طاولة اجتماع رئاسي مع المكاتب الانتخابية الحزبية

من المقرر أن تجتمع رئاسة إقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء مع المكاتب الانتخابية للأحزاب التي تملك مقاعد برلمانية.

وسيعقد الاجتماع الرئاسي في الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، فيما سيترأسه نائب رئيس إقليم كوردستان مصطفى سيد قادر.

ويقول مراسل كوردستان 24، إن الاجتماع سيشهد عرض تقرير على رئاسة الإقليم يتمحور حول تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات وتسجيل الناخبين.

ولم يتبق على إجراء الانتخابات لاختيار برلمان جديد في إقليم كوردستان سوى أشهر قلائل، غير أن الجدل حول قانون الانتخابات في الإقليم، المؤلف من أربع محافظات، عاد إلى الواجهة من جديد وسط دعوات من قوى سياسية لتعديله ومطالبات أخرى لإبقائه.

وهذا ثاني اجتماع تعقده اللجنة التابعة لرئاسة إقليم كوردستان مع المكاتب الانتخابية للأحزاب في محاولة لتوحيد الرؤى إزاء ملف الانتخابات.

ومن المتوقع أن تتم في الاجتماع صياغة مسوّدة تتضمن وجهات نظر القوى السياسية على أن تُعرض في اجتماع رفيع المستوى تعقده رئاسة إقليم كوردستان ومبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق مع كبار قادة الأحزاب السياسية الكوردستانية في مطلع الشهر المقبل.

وتنتهي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول سبتمبر المقبل. ويتعين على برلمان كوردستان تمرير قانون جديد لتمديد عمل مفوضية الانتخابات الذي انتهى في أواخر عام 2019.

وتؤيد بعض الأحزاب السياسية تأجيل الانتخابات، بيد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكد مراراً تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها.

وسبق أن عقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اجتماعاً مغلقاً مع ممثلي الاتحاد الوطني وجماعة العدل وحركة التغيير والحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي وحركة الجيل الجديد لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والابتعاد عن السياسات الخلافية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 1 تشرين الأول المقبل.

وأُقر قانون الانتخابات في إقليم كوردستان عام 2013 وينص على أن الإقليم دائرة واحدة، بيد أن بعض القوى تريد تعديل القانون وتحويل الإقليم إلى أربع دوائر.