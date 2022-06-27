اتفاق بين الحزبين الكرديين حول منصب رئاسة الجمهورية

القرطاس نيوز/ كشفت مصادر سياسية كردية، اليوم الاثنين، عن حصول اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على منصب رئاسة الجمهورية.

وقالت المصادر لموقعنا، انه قد تم حصول اتفاق شبه نهائي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين على الدخول بمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في جلسة البرلمان.

واوضحت ان مرشح الاتحاد الكردستاني هو نفسه برهم صالح ومرشح الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد.

وبعد قطيعة دامت أشهر طويلة عاد الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق، (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، إلى طاولة المفاوضات مجدداً، حول الأزمة المتعلقة بالاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية، الذي جرى العرف السياسي في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 وفقاً لمبدأ المحاصصة، أن يكون كردياً.