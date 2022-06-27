السجن 98 عاماً على مدير التسجيل العقاري السابق بأيسر الموصل

أصدرت السلطات القضائية في العراق أحكاما على المدير السابق لدائرة التسجيل العقاري في أيسر الموصل (طابو الزهور) على خلفية تهم تزوير وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة لـ (باسنيوز)، إن القضاء أصدر أحكاما على مدير طابو الزهور السابق تصل مجموع مدة الحكم فيها إلى 98 عاماً، وذلك على خلفية تهم تزوير وتهم أخرى.

وعن الأسماء الأخرى التي صدرت بحقها أحكام، أضافت المصادر أنهم:

نهلة الحكم 100عاماً، نجاة الجبوري 22عاماً، خالد رشيد 55 عاماً، محمد طه 35عاماً، محمد جمعة 66عاماً، أحمد مروان 41عاماً، محمد قاسم 35عاماً، أيمن أحمد 15عاماً، نشوان خليل عشرة أعوام، محمد صباح 24عاماً، عزيز علي 32 عاماً، محمد أحمد 56عاماً، نايف الجرجري عامين فقط، ومازال على الأخير أربع دعاوى أخرى.

وصدقت محكمة تحقيق نينوى، اعترافات متهمين ومنتحلي صفة مسؤولين وقادة أمنيين وقضاة بالمحافظة.

وقال مجلس القضاء في بيان، إن أحد المتهمين كان يقوم بمساومة مواطنين لإنجاز معاملات مالية في دوائر الدولة، كونه يدعي وجود علاقات مع مسؤولين وقادة أمنيين وقضاة ليكون وسيطا بينهم.

وفي سياق متصل، ذكر المجلس أن محكمة تحقيق نينوى صدقت اعترافات متهمين بانتحال صفة ضباط في الشرطة الاتحادية، مشيرة إلى أنه من خلال التحقيقات مع المتهمين اعترفوا باستخدامهم طرق احتيالية للنصب على المواطنين وترويج معاملات تعويضات ومعاملات شخصية مختلفة لقاء مبالغ مالية تصل إلى 3000 دولار.