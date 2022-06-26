“لمواجهة ايران”.. اجتماع سري لكبار قادة ست دول عربية واسرائيل برعاية أمريكية

كشفت صحيفة امريكية، اليوم الاثنين، عن احتضان مصر لاجتماع “سري” لكبار القادة العسكريين الإسرائيليين والعرب برعاية أمريكية لمناقشة مواجهة تهديد إيران.

وأفادت “وول ستريت جورنال”، بأن الاجتماع السري عقد في شرم الشيخ المصرية في مارس/ اذار الماضي برعاية أمريكية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من المنطقة أن “الاجتماع هدف إلى استكشاف سبل التنسيق لمواجهة قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيّرة”.

وأوضحت أن الاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ ولم يكشف عنه من قبل، هو المرة الأولى التي يلتقي فيها كبار الضباط الإسرائيليين والعرب على هذا المستوى تحت رعاية عسكرية أمريكية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك.

وأشارت إلى أن المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع يمثلون إسرائيل والسعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات والبحرين، إضافة إلى الولايات المتحدة.