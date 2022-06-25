يونيو 26, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بشرى لموظفي كوردستان.. الشروع بتوزيع رواتب شهر حزيران قبل عطلة عيد الاضحى

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فى :أخبار عــامة
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بشرى لموظفي كوردستان.. الشروع بتوزيع رواتب شهر حزيران قبل عطلة عيد الاضحى

أفاد مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، أن الاخيرة ستشرع بتوزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري قبل عطلة عيد الاضحى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن “حكومة إقليم كردستان ستوزع رواتب موظفيها قبل إجازة عيد الأضحى”، موضحا أنه “في حالة توفر الأموال اللازمة، ستقوم وزارة المالية بتوزيع رواتب أكبر عدد ممكن من الوزارات، واعتبارا من بداية شهر تموز”.

ويصادف عيد الاضحى يوم السبت العاشر من شهر ذي الحجة الموافق 9 تموز المقبل.

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