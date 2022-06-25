يونيو 26, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الصحة العراقية تعلن آخر إحصائية رسمية لإصابات “الكوليرا”

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فى :أخبار عــامة
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الصحة العراقية تعلن آخر إحصائية رسمية لإصابات “الكوليرا”

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم السبت، عن آخر حصيلة رسمية للإصابات بمرض “الكوليرا” في العراق.

وقال مدير تعزيز الصحة، هيثم العبيدي، انه :”تم تسجيل ١٩ اصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في عدة محافظات بعد اجراء التحاليل في مختبرات الصحة العامة”، مشيرا الى “وجود حالات اكثر الا ان الحالات التي راجعت الدوائر الصحية كانت ١٩ حالة فقط”.

واشار الى “سعي الوزارة بتنفيذ حملة صحية لمتابعة المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات فضلا عن اصدار توجيهات بزيادة نسبة الكلور في المياه”.

وكانت وزارة الصحة، اعلنت عن تسجيلها إصابة جديدة بالحمى النزفية وارتفاع الإصابات إلى 208 منها 35 وفاة.

فيما اكدت، تسجيل 3 حالات جديدة بكركوك وواحدة بديالى بمرض الكوليرا .

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