مديرية مكافحة الإرهاب تكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي الثالث على حقل ‹كورمور›

اكدت مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية – CTG، مساء اليوم السبت، أن حقل “كورمور” الغازي الذي يقع جنوب قضاء جمجمال ضمن حدود محافظة السليمانية قد تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ خلال الهجمات الثلاث التي تعرض لها خلال 72 الساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان، “قبل قليل تعرض حقل كورمور الغازي في ناحية “قادر كرم” التابعة لقضاء جمجمال إلى هجوم صاروخي للمرة الثالثة خلال 72 ساعة الماضية”.

وأضاف البيان “أن هذا يأتي في الوقت الذي شُن فيه هجومان متفرقان على الحقل خلال الأيام القليلة الماضية بخمسة صواريخ وبتوقيات مختلفة”.

وكان هجوم صاروخي قد استهدف مساء اليوم وللمرة الثالثة خلال 3 ايام حقل ‹كورمور› الغازي، ولم ترد بعد أية أنباء عن وقوع أضرار.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، قد أكد امس الجمعة في معرض تعليقه على القصف الذي استهدف حقل ‹كورمور› الغازي في محافظة السليمانية، أن القوى الميليشياوية تريد «تركيع» إقليم كوردستان لسلطانها، في حين لم تقدم القوات العراقية على أية إجراءات فعلية للحد من هذه الهجمات.