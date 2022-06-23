أربعة ملايين سائح زاروا إقليم كوردستان في 2021

أعلن رئيس الجمعية الخدمية للسياحة والفندقة، عمار ياسر، أن 4 ملايين سائح زاروا إقليم كوردستان خلال عام 2021، مشيراً إلى وجود تعاون كبير في مجال السياحة الداخلية.

وقال عمار ياسر، اليوم الخميس (23 حزيران 2022)، إن “إقليم كوردستان من المناطق السياحية الواعدة، والوجهة السياحية المفضلة للسياح العراقيين من المحافظات الوسطى والجنوبية طوال السنة، لتمتعه بانخفاض درجات الحرارة صيفاً، وتساقط الثلوج شتاء، بالإضافة إلى المناظر الخلابة، ووجود العديد من المعالم السياحية مثل شلال كلي علي بيك، شلال بيخال، شقلاوة”.

وأضاف أن “البنى التحتية التي يمتاز بها إقليم كوردستان بشكل عام وأربيل بشكل خاص، يجعله مصدر جذب مهم للسائحين”، لافتاً إلى أن “هناك تنسيقاً بين إقليم كوردستان وبغداد على المستوى السياحي والثقافي”.

بشأن الجمعية الخدمية للسياحة والفندقة التعاونية التي يترأسها، أشار إلى وجود “تعاون كبير في مجال السياحة الداخلية، لتطوير وتنشيط هذه السياحة، وجعلها تتمتع بالمقومات”، مردفاً: “نطمح في بغداد لجذب السياحة إلى إقليم كوردستان”.

وتطرق إلى دور قطاع السياحة “كونه من القطاعات الرئيسية التي تعد مصدراً للنقد الاجنبي، ويسهم بصورة فاعلة في توفير فرص العمل”، مشيراً إلى “مبادرة البنك المركزي لتقديم التسهيلات المصرفية بهدف تطوير القطاع السياحي، من خلال تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في هذا القطاع، تطوير منافذ استقبال الزائرين، الارتقاء بالخدمات الفندقية، تكثيف برامج الترويج وتنشيط السياحة وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة لجذب السياح، التشغيل الكامل لنظام التأشيرة والدخول الإلكتروني، والتطبيق الفاعل لمعايير السياحة ومنها، السياحة الخضراء والسياحة البيئية والدينية والفلكلورية”.

واكد رئيس الجمعية الخدمية للسياحة والفندقة “ضرورة الانفتاح على الدول المتقدمة سياحياً وجلب العلامات التجارية العالمية من سلاسل الفنادق الممتازة ومطاعم”.

وتحدث عن التأثيرات السلبية لتغير المناخ على القطاع السياحي، حيث يؤثر “ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه بسبب انشاء السدود من قبل الدول المجاورة مثل تركيا وايران، سلباً على حركة السياحة”، مؤكداً أن “على الدولة ان تتخذ اجراءات لانشاء السدود، من اجل تطوير الزراعة والصناعة والسياحة”.

واشار عمار ياسر، إلى أن “أكثر من 4 ملايين سائح زاروا إقليم كوردستان خلال عام 2021 وفق إحصائيات هيئة السياحة في إقليم كوردستان”، لافتاً إلى انها “المرة الأولى الذي يزور فيها هذا العدد من السائحين كوردستان، وهذا يدل على اهتمام إقليم كوردستان بالارتقاء بقطاع السياحة والخدمات الفندقية، وعلى وجود الأمن والاستقرار، وهي كلها عوامل جذب للسواح من جميع المحافظات”.