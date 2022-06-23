إتمام الربط الإلكتروني بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان

أعلن مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الخميس، إتمام الربط الإلكتروني بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان عن طريق ممثلية حكومة إقليم كوردستان في العاصمة بغداد .

ووفقا لبيان صادر عن المركز، فإن عملية الربط تمت بالتعاون مع ممثلية حكومة إقليم كوردستان؛ بُغية تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز مُعاملات المواطنين بما يسهم في تقليل الوقت، واختصار الجهد، ودقة التكاليف، ومكافحة الفساد؛ عبر توفير خدمة توقيع البريد إلكترونيا.

وأضاف أن إجراءات العمل سترفدُها ملاكات مركز البيانات الوطني، حيث سيتم إتمامها إلكترونيا من خلال ممثلية حكومة إقليم كوردستان بوصفها حلقة وصل بين جهات اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

يذكر أن مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سبق أن أطلق العمل بمشروع (بوابة أور للخدمات الحكومية الإلكترونية) مرفقة بالخدمة الإرشادية المخصصة؛ لغرض توجيه المواطنين ومساعدتهم للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة لهم, حيث يمكن للمواطن الاتصال على الرقم المجاني (5599) طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ليلًا.