مستشار بارزاني: المعادلة السياسية تغيرت والكرة الان في ملعب الاطار

اكد مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، الاربعاء، تغير المشهد السياسي وتحوله نحو الاطار التنسيقي، مبينا ان حسم مشاركة نواب الديمقراطي في جلسة الغد الخاصة بتنصيب النواب البدلاء لم تحسم.

وقال حيدر في حوار متلفز، إن “الوفد الكردي سيتواصل مع كل الاطراف ويقدم رؤية واضحة والمعادلة السياسية تغيرت والكرة الان في ملعب الاطار “.

وأضاف حيدر، “اننا بحاجة الى ارادة جادة لمعالجة المشاكل بين بغداد واربيل وان المشاكل العالقة مع اقليم كردستان بحاجة الى قرار سياسي وطني”.

وبشأن مشاركة نواب الديمقراطي بجلسة تنصيب البدلاء عن الكتلة الصدرية ذكر حيدر ان “قرار المشاركة في الجلسة لم يحسم لغاية الان واننا بانتظار ما سينتهي اليه اجتماع وفد الديمقراطي في بغداد”.