يونيو 22, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الديمقراطي الكردستاني يعلق على تكرار قصف المواقع الكردية

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فى :أخبار عــامة
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الديمقراطي الكردستاني يعلق على تكرار قصف المواقع الكردية

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية أن تقوم بدورها الفاعل لإيقاف تكرار الاعتداءات والقصف على المواقع الكردية.

وقال شعبان لـ(بغداد اليوم)، إن “الرسائل السياسية التي ترسلها الفصائل المسلحة لإقليم كردستان مستمرة وكان آخرها يوم أمس بسقوط صواريخ على قضاء الشيخان قرب مواقع للبيشمركة”.

وأضاف أن “على الحكومة أن تضع حدا لهذا الاستهداف المتكرر والذي بات يطال المدنيين دون رادع للجهات المسلحة”.

وسقط ليلة امس صاروخين على قضاء شيخان، بمحافظة نينوى، حيث لم يؤدي سقوط الصاروخين لاي خسائر بشرية.

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