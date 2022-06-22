يونيو 22, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان: الصاروخان اللذان سقطا في شيخان كانا يستهدفان البيشمركة

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فى :أخبار عــامة
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مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان: الصاروخان اللذان سقطا في شيخان كانا يستهدفان البيشمركة

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان ان، الصاروخين اللذين سقطا في قضاء شيخان بنينوى، ليلة أمس كانا يستهدفان قوات البيشمركة.

وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، الاربعاء (22 حزيران 2022)، انه “في ليل الثلاثاء 21 حزيران الجاري عند الساعة 11:00 وُجّه صاروخان من قبل فصائل خارجة عن القانون باتجاه البيشمركة في محور ناوران”.

وقال الجهاز: “تم توجيه صاروخين من قبل فصائل خارجة عن القانون في منطقة بازوا بين قرية كانيني وبعشيقة نحو مواقع قوات البيشمركة في حدود محور ناوران، واحد الصاروخين سقط على مرتفعات جبال سمريتي بقضاء شيخان التابع لنينوى، ولم يوقع اي خسائر بشرية او مادية”.

وأشار البيان الى ان “الصاروخ الثاني سقط في قرية تيسخراب- بعشيقة الواقعة في حدود سيطرة السلطات الاتحادية، دون وصوله الى مواقع البيشمركة”.

في تمام الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس الثلاثاء، سقط صاروخ في حي سمريتي بمركز قضاء شيخان في نينوى، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية. وأوضح قائممقام قضاء شيخان لشبكة رووداو الإعلامية ان “الصاروخ تم توجيهه من جهة جنوب المدينة وسقط على بعد 100 متر فقط من المنازل”.

وحتى الآن لم تتبنّ اي جهة مسؤولية الهجوم الصاروخي على القضاء، حتى الآن.

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