أكثر من 5000 إصابة بالإسهال والقيء والكوليرا في السليمانية خلال أسبوع

سجلت محافظة السليمانية، أكثر من 5000 حالة إصابة بالإسهال والقيء بالإضافة إلى الكوليرا، منذ اشتداد المرض منذ نحو أسبوع.

وذكرت مديرية صحة السليمانية، في بيان، أنها سجلت خلال أربع وعشرين ساعة منصرمة 482 إصابة جديدة بالإسهال والقيء داخل المحافظة، وأن معظم تلك الحالات تمت معالجتهم وغادر معظمهم للمستشفيات”.

والاثنين الماضي، أعلنت صحة محافظة السليمانية، تسجيل 635 حالة إصابة جديدة من “الإسهال والقيء”، مضاف لها أكثر من 4000 حالة إصابة مسجلة خلال أسبوع كما شخصت من بين الإصابات حالات بالكوليرا،

وانتشر مرض الكوليرا في كل من محافظة اربيل والسليمانية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد هرعت وزارة صحة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على المرض.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تخصيص 800 مليون دينار لمكافحة “الإسهال والكوليرا” في السليمانية كـ”ميزانية طارئة”.