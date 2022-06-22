يونيو 22, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بايدن محذراً العالم: استعدوا لجائحة جديدة!

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فى :أخبار عــامة
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بايدن محذراً العالم: استعدوا لجائحة جديدة!

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بأنه يتعين على العالم الاستعداد لمواجهة جائحة جديدة قادمة.
وقال بايدن، إن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من تمويل لمواجهة فيروس كورونا، لكنها تحتاج إلى المزيد من الأموال “للتخطيط للوباء القادم”.

وردا على سؤال عن مدى توافر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأطفال الصغار، أجاب بايدن: “نحتاج إلى مزيد من الأموال للتخطيط للوباء الثاني. سيكون هناك جائحة أخرى. علينا أن نفكر في المستقبل.. هذا هو سبب حاجتنا إلى الأموال”.

يذكر أن عدد ضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة تجاوز المليون شخص، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وتتقدم الولايات المتحدة على بقية الدول العالم من حيث هذا المؤشر.

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