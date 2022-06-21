الرئيس بارزاني والسفير الألماني لدى العراق يبحثان مخاطر ونتائج العملية العسكرية التركية المحتملة في غربي كوردستان

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، السفير الالماني لدى العراق مارتین جاغیر ووفد مرافق له.

وجری خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في العراق وخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

كما بحث اللقاء مخاطر العملية العسكرية التركية المحتملة في غربي كوردستان ونتائجها.

اللقاء شهد كذلك التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والمانيا. فيما شكل الوضع في شنگال (سنجار) ووضع اللاجئين منها محوراً آخراً من اللقاء .