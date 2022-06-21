وفد عسكري أميركي لمسرور بارزاني: الإصلاحات تعدّ سبباً قوياً لمواصلة دعم بيشمركة كوردستان

أكّد كبير المستشارين العسكريين والملحق العسكري الأميركي لدى العراق الجنرال كيس فيليبس، لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن الإصلاحات تعدّ سبباً قوياً لمواصلةم دعم بيشمركة كوردستان.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء مسرور بارزاني للجنرال فيليبس الذي ترأس وفداً عسكرياً أميركياً، اليوم الثلاثاء (21 حزيران 2022)، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفق بيان رئاسة الحكومة، فإن الجانبان بحثا “آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بالوضع الأمني في العراق”.

وجرى النقاش حول “التصدي لإرهابيي داعش والإرهاب عموماً، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي”.

مسرور بارزاني وجّه شكره للولايات المتحدة “على دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة، وأعرب عن تمنياته للجنرال فيليبس بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية”.

من جانبه، أكّد كبير المستشارين والملحق العسكري في العراق، “الإصلاحات تعدّ سبباً قوياً لمواصلة تعاون ودعم الحلفاء، ولا سيما أميركا، من أجل تعزيز قدرات قوات بيشمركة كوردستان”، مشيداً بـ “الدور القيادي لرئيس الحكومة وجهوده الحثيثة في المضي بعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة”.