وفد الديمقراطي الكوردستاني يلتقي الإطار التنسيقي في بغداد

عقد الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر مطلعة، أن «الجانبين ناقشا التطورات السياسية بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية وتقديم نواب كتلته استقالتهم من البرلمان العراقي».

وأمس الأحد، وقع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأوامر الديوانية الخاصة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، حيث وقع أمرا بانفكاك نائبه الأول حاكم الزاملي، إضافة لأكثر من 70 أمراً ديوانياً ينهي علاقة نواب الكتلة الصدرية بالبرلمان.

وفي 13 حزيران الحالي، وجه الصدر، نواب كتلته في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف «إنقاذ الوطن» وأبلغهم أنهم «في حلٍ منه».

ويوم أمس، وصل وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر الأحزاب الكوردستانية، إلى بغداد، للقاء الأطراف السياسية العراقية وإجراء مباحثات بخصوص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

الوفد يترأسه د.فؤاد حسن (وزير الخارجية الحالي) ويضم نائب رئيس البرلمان د.شاخوان عبدالله، وبنگين ريكاني.

وقال ريكاني، إن الوفد سيجري مباحثات مع الأطراف السياسية العراقية بخصوص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

موضحاً، أن الديمقراطي الكوردستاني سيبذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق من أجل خروج العراق من الوضع المتأزم الحالي. مردفاً أن جهود الحزب وخطواته طوال الفترة الماضية كانت بهذا الاتجاه وخلق تفاهم بين الأطراف السياسية.

ومن المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع، اجتماعات مكثفة بين معظم القوى السياسية الفاعلة في ‹الإطار التنسيقي› وتحالف ‹السيادة› والحزب الديمقراطي الكوردستاني بغية التوصل إلى تفاهمات تُفضي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد نحو 8 أشهر من انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التي حصلت فيها الكتلة الصدرية على المرتبة الأولى.

هذا وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري، أن هدفهم الأساسي هو ضمان حقوق الشعب الكوردي، وأنه بدون كتلة الديمقراطي الكوردستاني وأعضاء تحالف ‹السيادة› لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في العراق.

وقالت د. صبري، لـ (باسنيوز)، إن هدفهم الأساسي هو ضمان حقوق شعب إقليم كوردستان، وأردفت بالقول: «باعتقادي لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بدون كتلة الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة».

وأضافت «إننا في الديمقراطي الكوردستاني ننتظر ونراقب التطورات، وبعد ذلك سنقرر كيف وبأي شكل سنشارك في صياغة أي قرار بشأن مصير العراق في المستقبل».

وأشارت صبري، إلى إن الحكومة العراقية المقبلة «يصعب تشكيلها» من دون الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف ‹السيادة›، وقالت: «كيف يمكن تشكيل حكومة في العراق بدون غالبية الكورد والسنة؟».