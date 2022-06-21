برلمان اقليم كوردستان يجري تعديلاً على قانون النفط والغاز

اعلنت نائب رئيس لجنة الموارد الطبيعية في برلمان إقليم كوردستان، كوليزار رشيد، تضمين التعديل الأول لقانون النفط والغاز في جدول أعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها غدا الأربعاء، مشيرة الى انه “القانون لن يخضع لتعديلات كثيرة، وسيجري التعديل على مادة واحدة فقط”.

رشيد قالت لشبكة رووداو الاعلامية، الثلاثاء (21 حزيران 2022)، إنه لن يحدث تغيير جذري في قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان، وسيجري التغيير في المادة الرابعة فقط من القانون، والمتعلّق بالمجلس الإقليمي للنفط والغاز”.

وأوضحت انه “وفقا للمادة الرابعة من القانون، يتكون المجلس الإقليمي للنفط والغاز حاليا من خمسة أعضاء، وبحسب التعديل الجديد الذي أرسل من قبل الحكومة، سيتم إضافة رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان ليصبح عدد اعضاء المجلس الاقليمي للنفط والغاز ستة أشخاص”.

حسب البرلمان، من المقرر عقد الجلسة العادية السابعة لدورة الربيع في العام الرابع للدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان، الاربعاء (22 حزيران 2022)، وحسب جدول أعمال الجلسة، سيجري تعديل عدد من مشاريع القوانين المعدّة، ممثل قانون حماية واصلاح البيئة، قانون النفط والغاز، اضافة الى التصويت على عدد من المقترحات ومشاريع القوانين.

وفقًا للمادة الرابعة من قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، يتألف المجلس الإقليمي للنفط والغاز من “رئيس الوزراء – رئيس المجلس، نائب رئيس الوزراء – نائب رئيس المجلس، وزيري الموارد الطبيعية والمالية والتخطيط – أعضاء بالمجلس”.

وأقرّ برلمان إقليم كوردستان قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 في جلسته الاعتيادية بتاريخ 06-08-2007، وهو يتألف من 61 مادة.

في 15 شباط 2022، اصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والمصادق عليه في عام 2007. وعلى هذا الأساس ألزمت المحكمة الاتحادية إقليم كوردستان بتسليم إنتاجه النفطي إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، واتخذت وزارة النفط العراقية عدة إجراءات فيما يخص ملف نفط وغاز إقليم كوردستان، وتم رفضها من قبل حكومة اقليم كوردستان والسلطات الاخرى في الاقليم.