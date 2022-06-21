يونيو 21, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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من اصل 10 مناطق في العالم.. 8 بلدات عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة

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فى :أخبار عــامة
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من اصل 10 مناطق في العالم.. 8 بلدات عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة

سجلت ثمان مناطق لأربع محافظات عراقية، أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم اليوم الثلاثاء.

وأظهر جدولاً نشرته محطات تعنى بالبيئة والطقس، ان منطقة الجهراء في دولة الكويت سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 7. 52 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الحسين في البصرة وجاءت منطقة مطار البصرة في العراق بالمرتبة الثالثة، فيما حلت مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار المرتبة الرابعة، ومنطقة العبدلي في الكويت بالمرتبة الخامسة.

ووفقا للجدول فأن مدينة العمارة بمحافظة ميسان جاءت سادسا ومنطقة بدرة بمحافظة واسط سابعا، فيما احتلت المرتبة الثامنة علي الغربي بمحافظة ميسان والمرتبة التاسعة منطقة الحي بمحافظة واسط، واحتلت المرتبة العاشرة منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار.

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