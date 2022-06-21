برلمان كوردستان يلتئم غداً لمناقشة مشاريع ومقترحات قوانين والتصويت على استقالة عضوين

أعلنت رئاسة برلمان كوردستان، عن عقد الجلسة الاعتيادية رقم “7”، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إنه من المقرر ان يعقد برلمان الاقليم جلسته الاعتيادية رقم”7″ والمتضمن.

اولا: اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون “انفاذ قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية”، لسنة 2012 وفق احكام المواد ” 87، 88، 89، 97″ من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان.

ثانيا: اجراء القراءة الاولى لمشاريع قوانين ادناه بالاستناد الى احكام الفقرة ” ثانيا” من المادة ” 78″ والفقرة ” اولا” من المادة “83” ضمن المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان

1 ـ مشروع قانون لتعديل الاول لقانون حماية وتطوير البيئة في اقليم كوردستان.

2 ـ مشروع قانون التعديل الاول لقانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.

ثالثا: التصويت على مشاريع قوانين منها:

1 ـ مقترح قانون ” تعديل تنفيذ قانون رعاية الاحداث”.

2 ـ مشروع قانون “هيئة منح الثقة بالمؤسسات وبرامج التربية والتعليم العالي في اقليم كوردستان ـ العراق”.

3 ـ مشروع قانون “وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان ـ العراق”.

رابعا: اجراء القراءة الثانية لمقترح قانون” السياحة في اقليم كوردستان ـ العراق.

خامسا: استقالة كل من كاروان عبدالرحمن عبدالله، وسيروان محمد علي من لجنتي العلاقات والجالية الكوردستانية و شؤون البرلمان والشكاوى في برلمان كوردستان ـ العراق.

سادسا: مناقشة تقرير لجنة : الاعمار واستثمار بشأن “أسباب ايقاف مشاريع الطرق والجسور، وعدم اتمام وحدات الاسكان في مواعيدها القانونية المحددة”، بحضور وزير الاعمار والاسكان في اقليم كوردستان.