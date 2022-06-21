“تركز على تنظيم النسل”.. العراق يستعد لإطلاق سياسة سكانيَّة جديدة الشهر المقبل

يستعدّ العراق لإطلاق سياسة سكانيَّة جديدة لتنظيم النسل والصحة الإنجابيَّة خلال تموز المقبل بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم إنَّ “الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد السكان نتيجة لعدم إجراء التعداد حتى الآن، وإنّما تقديرات تشير إلى الوصول إلى 41 مليون نسمة”، مشيرا إلى أنَّ “الزيادة السكانية مستمرة بوتيرة متصاعدة ما يتطلب السيطرة عليها”.

ولفت إلى أنَّ “الوزارة تستعد بمناسبة اليوم العالمي للسكان لإطلاق وثيقة (السياسات السكانية) خلال تموز المقبل، حيث تركز على تنظيم النسل والصحة الإنجابية، فضلاً عن العوامل المؤثرة في تلك الزيادة”.