مجلس النواب يستضيف الكاظمي على خلفية الاعتداءات التركية

كشف عضو في مجلس النواب ان جلسة مجلس النواب الطارئة والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل ستكون لبحث الاعتداءات التركية على اقليم كوردستان.

وقال النائب المستقل محمد الزيادي في حديث لـ PUKmedia اليوم الثلاثاء، ان الجلسة التي أعلنت رئاسة المجلس عن عقدها يوم الخميس المقبل ستكون لمناقشة الاعتداءات التركية على اقليم كوردستان والعراق، ودعوة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي لشرح موقفه من هذا الأمر.

واشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحضر الجلسة لشرح موقفه من الاعتداءات التركية.

وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت ليل امس الاثنين عقد جلسة استثنائية يوم الخميس “استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس”، وذلك حسب بيان لرئاسة المجلس، حيث اشار البيان الى ان الجلسة ستكون عند الساعة الـ 11 من صباح يوم الخميس.