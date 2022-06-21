وزارة الدفاع توجه دعوة لأسرى حرب الخليج

دعت وزارة الدفاع، الثلاثاء، أسرى الخليج إلى عدم مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المحاربين في الوزارة، أن “الوزارة تدعو أسرى حرب الخليج كافة لعام 1991، الى عدم مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدم مطالبتهم بأوليات الأسر الخاصة بهم، وذلك لقيام اللجنة بالتنسيق مع مديرية حقوق الإنسان وإعداد قاعدة بيانات كاملة خاصة بالأسرى موضوع البحث آنفاً”.

وأضاف البيان، أنه “سيتم تجهيز مديرية حقوق الإنسان بكافة البيانات الخاصة بهم؛ لغرض مقاطعة المعلومات المتوفرة لديهم ورفعها الى الجهات المختصة”.