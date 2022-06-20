الرئيس بارزاني يبحث مع القنصل الفرنسي تطورات العملية السياسية العراقية في المرحلة المقبلة

اجتمع الرئيس مسعود بارزاني مع القنصل العام لفرنسا في أربيل، أوليفية ديكوتيني، وبحثا “الوضع السياسي العراقي وتطورات العملية السياسية في المرحلة المقبلة”.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني، في صلاح الدين، اليوم الاثنين (20 حزيران 2022)، القنصل العام لفرنسا في أربيل.

وبحسب بيان لمقر بارزاني، فقد جرى خلال اللقاء “بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا، والاتصال الهاتفي الذي جرى الشهر الماضي، بين الرئيس ماكرون والرئيس بارزاني”.

وكان الرئيس بارزاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بحثا في اتصال هاتفي، يوم (27 أيار 2022)، الأوضاع في العراق وكوردستان، والتطورات الأمنية والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي.

قصر الإليزيه أشار في بيان، إلى تأكيد ماكرون على “أهمية العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان”، منوهاً إلى زيارته لأربيل في إطار رحلته إلى العراق في آب الماضي.

وفي جانب آخر من اللقاء بين الرئيس بارزاني والقنصل العام لفرنسا في أربيل، تم “التطرق إلى الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، وخاصة مستقبل الشعب الكوردي هناك”.