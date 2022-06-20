مسرور بارزاني يوجه بتخصيص 800 مليون دينار للحد من انتشار الكوليرا في السليمانية

اكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الاثنين، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وافق على تخصيص 800 مليون دينار، كموازنة طارئة للحد من تفشي حالات الاسهال ومكافحة انتشار وباء الكوليرا في محافظة السليمانية.

وكان رئيس الحكومة قد وجه وزير الصحة يوم امس الاحد ، بمتابعة أوضاع المصابين في السليمانية واتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من أمراض الإسهال والكوليرا ومكافحتها.

واشار برزنجي الى انه تم “توفير كافة انواع الادوية والمستلزمات الطبية لمواجهة وباء الكوليرا، وستقوم وزارة الصحة بتوفير جميع الادوية الطبية اللازمة لمخازن بيع الادوية”.