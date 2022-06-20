قسد تسلّم 206 مسلحين بداعش للقوات الأمنية العراقية

صرح قائممقام الموصل، بتسليم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 206 مسلحين بتنظيم داعش الى القوات الأمنية العراقية في حدود محافظة نينوى، مشيرا الى ان المسلحين هم شبان يحملون الجنسية العراقية، وسيتم اجراء التحقيق معهم لتحويلهم للقضاء.

أمين فنش، قائممقام الموصل في محافظة نينوى، قال لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (20 حزيران 2022)، ان “هؤلاء العناصر تم تسليمهم في 19 حزيران الى القوات العراقية، وجميعهم عراقيون”.

وكان الشبان العراقيون المنتمون لتنظيم الدولة الإسلامية، معتقلين في سجن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا (غرب كوردستان).

وأكد فنش، ان “هذا الملف اصبح بيد القوات الأمنية وبعد تسلم المتهمين، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث سيخضعون للتحقيق والمحاكمة،”، موضحاً انه “غير ملم بتفاصيل تُهم ومحاكمة أولئك الاشخاص”.

في الأول من حزيران 2022، اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تسلّم 50 عنصرا في تنظيم داعش ايضاً من قوات سوريا الديمقراطية، فيما اشارت الى تسلم 100 عنصر اخر بداعش يحملون الجنسية العراقية، خلال العام الماضي.

أكثر من 3500 معتقل في السجون الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يحملون الجنسية العراقية، وهم متهمون بالانتماء لتنظيم داعش.

فيما يتواجد نحو 30 الف مواطن عراقي في مخيم الهول المخصص لعوائل وذويّ مقاتلي داعش، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.