رئيس حكومة كوردستان قلق من تفشي “الكوليرا” في السليمانية واربيل

اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، عن قلقه من انباء انتشار وباء الكوليرا في محافظتي السليمانية واربيل، مبيناً أنه على تواصل مع وزير الصحة في الاقليم لاتخاذ تدابير السيطرة على الوباء.

وكتب بارزاني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان “خبر إنتشار وباء الكوليرا في السليمانية واربيل اقلقني”، مضيفاً “أنا في تواصل مع وزير الصحة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على هذا الوباء”.

وطالب بارزاني المواطنين “الالتزام بالتوصيات الصحية وان يحافظوا على النظافة والوقاية”.

وتتخذ سلطات كوردستان اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من “الإسهال والقيء” بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي “غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً”.