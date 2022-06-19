وزير داخلية كوردستان: تواجد PKK يشكل عاملاً لقيام دول الجوار باستهداف اقليم كوردستان

اكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد، اليوم الاحد، ان تواجد حزب العمال الكوردستاني PKK في المناطق الكوردستانية التي تقع خارج ادارة اقليم كوردستان، يشكل عاملاً لانعدام الامن وتقديم الخدمات، بالاضافة الى كونه سببا لقيام دول الجوار باستهداف اقليم كوردستان.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في العاصمة اربيل: “هناك انتهاكات مختلفة تمارس من قبل مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK بحق سكان المناطق الكوردستانية التي تقع خارج ادارة اقليم كوردستان، كما ان تواجدهم يشكل عاملاً لقيام دول الجوار باستهداف اقليم كوردستان”.

واضاف “يتعين على الحكومة الاتحادية تنفيذ الاتفاق الخاص بتطبيع الأوضاع في مدينة شنگال (سنجار)، وعلى الامم المتحدة التي باركت هذا الاتفاق القيام بمسؤوليتها لتنفيذ الاتفاق واعادة اهالي شنگال الى مناطقهم للبدء بإعادة إعمار المدينة “.

وأبرمت كل من أربيل وبغداد اتفاقاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى شنگال وإعمار المدينة وعودة النازحين ، بعد إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة لاسيما حزب العمال الكوردستاني PKK وميليشيات الحشد الشعبي.

وتقول الحكومة الاتحادية إنها نفذت جزءاً كبيراً من الاتفاق، لكن حكومة إقليم كوردستان تعتبر كل ما جرى «شكلياً» في ظل عدم انسحاب القوات غير النظامية من المدينة ، وعدم عودة النازحين منها وهم بالآلاف.