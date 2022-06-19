صحة كوردستان تؤكد تسجيل إصابات بالكوليرا في أربيل والسليمانية

اكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء الأحد، تسجيل إصابات بالكوليرا في العاصمة أربيل ومحافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه “مع حلول موسم الصيف وتسجيل إصابات بالإسهال لأعداد كبيرة من المواطنين، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على حالات الاسهال الشديد من قبل الاجهزة والمؤسسات الصحية في مختلف مناطق اقليم كوردستان وفقا لبرنامج وخطة مدروسة”.

واضافت انه “من اجل اطلاع المواطنين على واقع الحال، سجلت الوزارة تزايداً في نسب الاصابة بالاسهال الشديد”، مبينة “ان فرق الكشف عن الأوبئة قامت باجراءاتها وفقا للنسب القياسية للبحث والكشف عن حالات الاصابة بالكوليرا”.

واكدت الوزارة انه “تم تشخيص عدداً من الاصابات بالكوليرا لمختلف الاعمار في محافظتي السليمانية واربيل بعد التأكد منها في المختبرات”، مشيرة الى ان الوزارة “اتخذت اجراءات مشددة مع الجهات المعنية في الزراعة والبلديات والداخلية والمحافظات والادارات المستقلة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ودوائر الصحة في المحافظات والادارات المستقلة في مجال الوقاية والعلاج وتوفير المستلزمات الطبية.

مردفة “نطلب من المواطنين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالنظافة الشخصية وتناول المياه الصالحة للشرب والاغذية،وفي حال ظهور أعراض الاسهال على المواطنين الاتصال الفوري بالمؤسسات الصحية من اجل منع حصول تطورات ولضمان سلامتهم”.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد اكدت في وقت سابق اليوم الأحد، تسجيل ثلاث عشرة إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات، فيما أصدرت سلسلة من الإرشادات للوقاية من المرض.