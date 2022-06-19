اقليم كوردستان: زايد الاصابات بكوفيد-19
أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد 2022/6/19، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاحد: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (1901 فحصاً جديداً)
• (1246) اربيل
• (111) السليمانية
• (483) دهوك
• (0) حلبجة
• (61) كرميان
• (0) رابرين
2. الاصابات: (93 اصابة جديدة)
• (78) اربيل
• (7) السليمانية
• (7) دهوك
• (0) حلبجة
• (1) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (27 حالة شفاء جديدة)
• (12) اربيل
• (7) السليمانية
• (8) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (0 حالة وفاة)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.