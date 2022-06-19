اقليم كوردستان: زايد الاصابات بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد 2022/6/19، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاحد: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (1901 فحصاً جديداً)

• (1246) اربيل

• (111) السليمانية

• (483) دهوك

• (0) حلبجة

• (61) كرميان

• (0) رابرين

2. الاصابات: (93 اصابة جديدة)

• (78) اربيل

• (7) السليمانية

• (7) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (27 حالة شفاء جديدة)

• (12) اربيل

• (7) السليمانية

• (8) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (0 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.