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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الدفاع تغير صفة قتلى الجيش العراقي في حرب 2003

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فى :أخبار عــامة
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الدفاع تغير صفة قتلى الجيش العراقي في حرب 2003

أعلنت وزارة الدفاع، عن تغيير صفة قتلى الجيش العراقي في 2003 {دخول القوات الامريكية والحلفاء الى العراق}.

ودعت دائرة التقاعد العسكري في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “ذوي الشهداء والمفقودين والجرحى من منتسبي الجيش السابق، الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في الفترة من ٢٠ آذار ٢٠٠٣ لغاية ٨ آب ٢٠٠٣، مراجعة الدائرة آنفاً”.
وعزت الدعوة الى “تعديل حالتهم من {المتوفى} الى {الشهيد}، وذلك لشمولهم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ المعدل رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥”.

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