الدفاع تغير صفة قتلى الجيش العراقي في حرب 2003

أعلنت وزارة الدفاع، عن تغيير صفة قتلى الجيش العراقي في 2003 {دخول القوات الامريكية والحلفاء الى العراق}.

ودعت دائرة التقاعد العسكري في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “ذوي الشهداء والمفقودين والجرحى من منتسبي الجيش السابق، الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في الفترة من ٢٠ آذار ٢٠٠٣ لغاية ٨ آب ٢٠٠٣، مراجعة الدائرة آنفاً”.

وعزت الدعوة الى “تعديل حالتهم من {المتوفى} الى {الشهيد}، وذلك لشمولهم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ المعدل رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥”.