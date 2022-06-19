مشعان الجبوري يعلن حصوله على صحة صدور لوثيقته الدراسية ويعتزم العودة للبرلمان

أعلن مشعان الجبوري، حصوله على وثيقة دراسية من الحكومة السورية “تفند” مزاعم تزويرها الذي أقيل على سببها من عضوية مجلس النواب الشهر الماضي.

وقال الجبوري في تغريدة بتويتر :”حسمت الدولة السورية الأمر وأكدت في مذكرة أرسلتها للعراق صحة وثيقتي للدراسة الثانوية والتي أدعى الخصوم السياسيون انها مزورة وصدقهم أكثرية قضاة المحكمة الاتحادية وقرروا إسقاط عضويتي بالبرلمان”.

وأضاف “المهم انه تم ابراء ساحتي من قصة التزوير اما عودتي للبرلمان فتحتاج لاجراءات قانونية سنتبعها”.

وكان مجلس النواب صوت على إقالة مشعان الجبوري في 19 آيار الماضي بداعي تزوير شهادته الدراسية التي رشح بموجبها في الانتخابات المبكرة، فيما أدى مقدام محمد عبيد علي الجميلي اليمين الدستورية بديلاً عن الجبوري.